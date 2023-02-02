مستخدمو آيفون في كوريا الجنوبية يخسرون دعوى قضائية ضد آبل

خسر الآلاف من مستخدمي آيفون في كوريا الجنوبية دعوى تعويض قضائية ضد شركة آبل قائمة على مزاعم قيام الشركة بإبطاء أداء الهواتف عن عمد، لإجبار المستخدمين على شراء نماذج جديدة.

وجاء حكم محكمة منطقة سيئول المركزية ضد حوالي 9,800 شخص من مستخدمي آيفون دون إبداء أسباب محددة. كما أمرت المحكمة المدعين بدفع المصاريف القانونية.

ويعود تاريخ معركة "التباطؤ المتعمد في معالج أجهزة آيفون" إلى 2017، عندما ظهرت مزاعم حول قيام الشركة بإعاقة أداء بعض موديلاتها من أجهزة "آيفون" للحفاظ على عمر بطارية الجهاز.

وتزعم الدعوى التي تم رفعها في 2018، ضد "آبل" و"آبل كوريا" أن الشركة أخفت أن بطاريات هواتف "آيفون" قد تواجه صعوبة في تشغيل أحدث برامج المعالجة وبدلا من استدعاء الأجهزة المتأثرة أو تقديم بطاريات بديلة، نصحت المستخدمين بتنزيل آخر تحديثات البرامج. وجادل المدعون بأن هواتفهم تعرضت لخلل في أعقاب تحديثاتهم. ويعرف أن الهواتف المتأثرة هي "آيفون 6" و"آيفون 7".

وقد تم رفع دعاوى مماثلة من قبل أكثر من 62 ألف مستخدم في كوريا، وطالبوا بتعويض إجمالي بلغ 12.7 مليار وون (10.4 ملايين دولار). وسعى كل مستخدم لهاتف "آيفون" للحصول على 200 ألف وون كتعويض.

وأنكرت الشركة من جانبها في البداية، أنها تعمدت إبطاء البطاريات. ولكنها أعلنت فيما بعد أنها فعلت ذلك للحفاظ على عمر البطارية وجادلت بأن هذا الإجراء لم يهدف إلى حث المستخدمين على شراء هواتف جديدة.

المصدر: "يونهاب"