مراسلنا: سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع جنوبي قطاع غزة (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في بعض المنازل وممتلكات المواطنين.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله.

كما قصفت سلاح الجو الإسرائيلي بصاروخين موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كذلك استهدف القصف موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراضي زراعية شمال ووسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على هجمات صاروخية على مناطق إسرائيلية.

المصدر: RT + وفا