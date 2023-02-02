موقع إسرائيلي: الرئيس الفلسطيني تحفّظ على خطة أمنية أمريكية لإخضاع جنين ونابلس

زعم موقع "واللا" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضغط على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لقبول خطة أمنية أمريكية تهدف لاستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على جنين ونابلس.

وجاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" العبري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بعد يوم من لقاء جمع بلينكن بالرئيس الفلسطيني في رام الله.

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وبحسب الموقع العبري، تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طرق لاحتواء التصعيد في الضفة الغربية، خشية أن يؤدي إلى انفجار ويتحول إلى انتفاضة ثالثة.

ويرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار، أن فقدان السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية هو سبب رئيسي للتصعيد.

وذكر موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار، أنه خلال لقاء بلينكن ومحمود عباس في رام الله، قال وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الفلسطيني إن أهم خطوة على السلطة الفلسطينية أن تتخذها لوقف التصعيد هي تبني وتنفيذ خطة أمنية صاغها المنسق الأمني ​​العام الأمريكي الجنرال مايك فنزل.

وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن خطة الجنرال فنزل تتضمن خطة للسلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على جنين ونابلس.

كما تتضمن إنشاء قوة فلسطينية خاصة يتم تدريبها وإرسالها إلى هاتين المدينتين لمواجهة المجاميع المسلحة وإخضاعها.

واشار الموقع إلى أن فنزل قدم خطته للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وبينما أعربت إسرائيل عن دعمها للخطة، قدمت السلطة الفلسطينية سلسلة من التحفظات ولم تعط ردا إيجابيا.

وقالت مصادر مطلعة على الموضوع إن الفلسطينيين مستاؤون من حقيقة أن الخطة لا تفرض أي مطالب على إسرائيل، مثل تقليص نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة "أ" بالضفة الغربية.

وأكد الفلسطينيون للأمريكيين أنه "لا يمكن العمل خلال النهار عندما يقتل الجيش الإسرائيلي الناس في الليل".

وفي الأيام التي سبقت زيارة بلينكن إلى المنطقة، شهدت الضفة الغربية والقدس أكبر تصعيد منذ أكثر من عقد.

المصدر: موقع "واللا" العبري