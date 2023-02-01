السفير الروسي لدى واشنطن ينتقد إرسال بلينكن رسالة للافروف عبر شكري

انتقد سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إرسال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسالة لنظيره الروسي سيرغي لافروف، عبر نظيرهما المصري سامح شكري، تفاديا للاتصال به شخصيا.

وقال أنطونوف: "الولايات المتحدة تعتبر أنه من الطبيعي نقل الرسائل عبر شكري أو عبر ممثلين آخرين إلى سيرغي لافروف من بلينكن. ما هذا؟ ألا يمكنه رفع السماعة والاتصال بوزيرنا والتحدث عن أخطر الأشياء؟".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإجراء محادثات مع روسيا تقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وأضاف: "الولايات المتحدة تريد أن تزحف روسيا على ركبتيها بالمعنى السياسي والاقتصادي".

المصدر: تاس