الخارجية الروسية: تقييم شقيقة زعيم كوريا الشمالية لدور واشنطن في أوكرانيا جريء وحاسم

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن امتنان موسكو لبيونغ يانغ، مؤكدة أن تصريح كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن دور واشنطن في أوكرانيا، جريء وحاسم.

وقالت: "هذا توصيف واقعي لتصرفات واشنطن وأتباعها للتأجيج في أوكرانيا. نحن ممتنون حقا لدعم بلدنا بهذا الموقف الثابت. هذا ليس مجرد طرح أو شعار سياسي، وإنما موقف منطقى".

وتابعت: "بالمناسبة، العديد من الدول الأخرى تتخذ موقفا مماثلا. ثمة من يتحدث علانية، وبصراحة، وثمة من يتحفظ على التعبير العلني عن تضامنه معنا، لتجنب الابتزاز والضغط الذي تمارسه عليهم واشنطن، لذلك، نحن نعتبر أن بيونغ يانغ أظهرت صوتا سياديا جريئا وحاسما على الساحة الدولية".

وفي وقت سابق، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، هي المسؤولة عن نزاع أوكرانيا، وستكون كوريا الديمقراطية دائما إلى جانب الشعب والجيش الروسيين، الذي يحمي كرامة وشرف الدولة الروسية، وسيادتها وأمنها.

المصدر: نوفوستي