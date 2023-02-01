ضابط أمريكي رفيع يحدد ما ينتظر أوكرانيا ومصير زيلينسكي في أي منفى!

قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا تتفكك كدولة، وسبيل الخلاص الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي وفريقه، الفرار إلى بولندا.

وقال ماكغريغور، في حديث لقناة "Judging Freedom"، على يوتيوب: "روسيا تواصل انتصاراتها، وأوكرانيا على وشك الانهيار. سنرى هذا كله بانفسنا عما قريب. سوف يسحق الجنود الروس ما تبقى من القوات الأوكرانية، وموسكو سوف تحاسب نظام كييف، ما لم يفر زيلينسكي ورفاقه إلى بولندا أو إلى مكان آخر".

وأشار إلى أن كييف واجهت أزمة ديموغرافية خطيرة سببها الرئيسي نزوح السكان للخارج، حيث غادرها ربع السكان منذ بداية الأزمة.

وقال: "أجهزة المخابرات الأمريكية تنافق بشكل فاضح، وتتحدث عن نجاحات وهمية وثمة مفاجآت مستقبلية تنتظر القوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي