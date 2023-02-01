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الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات إنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة

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الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات إنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة
AP
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات إنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة جنوب إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيانه أن التفاصيل قيد الفحص، دون الكشف عن سبب إطلاق صفارات الإنذار.

وذكر الجيش أنه وفي أعقاب التقرير الأولي، تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة اعترضتها منظومة الدفاع الجوي.

وكان موقع "i24 news" الإسرائيلي قد قال إن الأنباء تضاربت حول صحة إطلاق صواريخ من عدمه.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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