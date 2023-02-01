بيسكوف: الولايات المتحدة تقدم القليل من التلميحات للحوار بشأن معاهدة "ستارت 3"

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تقدم القليل من التلميحات للحوار مع روسيا بشأن معاهدة "ستارت 3"، مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار سريانها مهم جدا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هناك القليل من التلميحات. ولكن مهما كان الوضع حزينا في الوقت الراهن فيجب علينا الحفاظ على تلميحات ما. ونعتبر مواصلة سريان مفعول هذه المعاهدة أمرا مهما للغاية. إنها في الواقع المعاهدة الوحيدة التي تبقى قابلة للحياة من الناحية الافتراضية على الأقل. وفي المجالات الأخرى نرى أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل القاعدة القانونية في مجال الحد من الأسلحة والأمن. يوجد هناك الكثير من الفروق الدقيقة في وقتنا".

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت إبلاغا إلى الكونغرس الأمريكي مفاده أنها تعتبر "منع" روسيا لعمليات التفتيش الأمريكية انتهاكا لمعاهدة "ستارت 3".

المصدر: نوفوستي