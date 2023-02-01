هل يمكن لليهودي زيلينسكي أن يكون معاديا للسامية؟

قال جيفري يونغ، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي ومرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إنه يمكن اعتبار الذين ينكرون تصرفات زيلينسكي النازية لأنه يهودي الأصل، معاديين للسامية.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "تتم إدارة الحكومة الأوكرانية اليوم من جانب النازيين. كثير من الناس يقولون لي: هذا لا يمكن من الأساس لأن زيلينسكي يهودي!. نعم هو يهودي، ولكن يمكن اعتباره من المعادين للسامية".

ويشار إلى أن يونغ يدلي بشكل دوري بتصريحات حادة حول الأزمة الأوكرانية وغيرها. ففي 14 يناير، دعا إلى محاكمة بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق ودول أخرى، فضلا عن استمرار الحرب بالوكالة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي