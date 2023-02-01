قالن: تركيا راضية عن مشاركة إيران في اتصالات التطبيع بين أنقرة ودمشق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجارية بمشاركة موسكو، بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأضاف المتحدث: "يسعدنا أن إيران ستنضم إلى هذه العملية. إيران طرف مهم. اعتقد أنها ستكون قادرة على المساهمة في هذه العملية".

وشدد قالن على أن "مشاركة إيران في عملية التفاوض التي تتم بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل". ونوه بأن تركيا، "تتحدث في إطار هذه العملية عن ضمان أمن حدودها، وتحييد التهديد الإرهابي لها، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة".

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وحول آفاق موعد الاجتماع بين وزيري الخارجية التركي والسوري، أشار قالن إلى أنه لم يتحدد في الوقت الحالي. وقال: "حتى الآن لم يتم تحديد لا المكان ولا التاريخ. ويعمل وزراء الخارجية في هذا الاتجاه. ربما سيعقد هذا الشهر، لكن لا يوجد قرار محدد. ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع أن يعقد مثل هذا الاجتماع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

في وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن روسيا ترى من المنطقي أن تشارك إيران في اتصالات جديدة بشأن تسوية بين تركيا وسوريا، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه المسألة.

المصدر: تاس