هنغاريا توضح وصف أوربان لأوكرانيا بـ"الأرض المشاع"

أوضحت هنغاريا أن تشبيه رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، أوكرانيا بأفغانستان ووصفه إياها بـ"الأرض المشاع"، نابع من الموقف الهنغاري الداعي للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، أن "هنغاريا متمسكة بتحقيق السلام في أوكرانيا، عبر المفاوضات مع روسيا".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، بأنه سيتم استدعاء السفير الهنغاري لدى كييف، وإبلاغه باستياء السلطات الأوكرانية، من تصريحات رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وأشار سييارتو إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الهنغاري لدى كييف، وزارها وفقا للقواعد الدبلوماسية.

من جانبه علق أوربان على انتقادات كييف قائلا: "بعض الحالات تستدعي الترفع، وتجنب الانحدار إلى القاع".

المصدر: نوفوستي