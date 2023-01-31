"فارس" تعليقا على "الأثر الأوكراني" في هجوم أصفهان: هل رد طهران على كييف سيكون عسكريا؟

طالبت وكالة "فارس" الرسمية الإيرانية أوكرانيا بإعلان موقفها من الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا بأصفهان مؤخرا، معتبرة أن عدمه سيؤكد تورط كييف في الهجوم وقد يعرضها للرد "بالمثل".

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وذكّرت "فارس" بردود الفعل الإيرانية على تغريدة مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك الذي كتب فيها تعليقا على هجوم المسيرات، أن منطق الحرب "مميت لا يرحم"، وأن أوكرانيا "سبق أن حذرت" بذلك.

وأشار موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الامن القومي الإيراني إلى أن تغريدة بودولياك ليس دليلا على سياسة إسرائيل وأوكرانيا المشتركة في تهديد الأمن الايراني فحسب، بل وأن عدم قيام الحكومة الأوكرانية بإعلان براءتها الرسمية من هجوم أصفهان سيجلب تبعات ثقيلة عليها.

وكتب مستشار الفريق التفاوضي الإيراني محمد مرندي في تغريدة له "يبدو أن أحد مستشاري (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي قد لوح ضمنيا بأن أوكرانيا ضالعة في الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة في أصفهان.. فهل يريد زيلنسكي أن يجرب فعلا قوة تدمير الطائرات المسيرة والصواريخ وباقي أنواع الأسلحة الايرانية؟ إنه سيندم بالتأكيد من ارتكاب مثل هذه الحماقة".

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وشددت "فارس" على أن إيران تعتبر أنها تملك حق "الرد بالمثل وفي المستوى نفسه" على هذا الهجوم العسكري.

وقالت "فارس" إنه في حال عدم إعلان كبار المسؤولين الأوكرانيين والإسرائيليين موقفهم من هذا الهجوم، سيتم اعتبار موقف مستشار زيلينسكي موقفا رسميا أوكرانيا، مشيرة إلى أن "أوكرانيا جعلت نفسها ألعوبة في السياسات الغربية المناهضة لإيران".

وأضافت أن "الكيان الصهيوني سيتم اعتباره أيضا الطرف الآخر" وأن إيران "ستقدم على الرد حسب قوانينها وسترد بطائراتها المسيرة القوية، وتذيقهم الندم".

المصدر: "فارس"