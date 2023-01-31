إيران تطالب بمساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الأصليين في السجون

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، مساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الأصليين في السجون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إلى الموت المستمر لطالبي اللجوء في أستراليا و500 من السكان الأصليين في السجون الأسترالية، متسائلا "هل يبادر المجتمع الدولي إلى مساءلة كانبيرا؟".

وقال كنعان إن "الموت المستمر للاجئين والسكان الأصليين في السجون الأسترالية يمكن أن يكون مجرد قمة لجبل جليد انتهاك حقوق الإنسان هناك، فهل يبادر المجتمع الدولي لمساءلة كانبيرا؟ إنها المعايير المزدوجة!".

Continuation of the serial deaths of asylum seekers & the death of 500 aborigines in prisons of #Australia might just be the tip of the iceberg of #HumanRights violations there. Will the "int'l community" hold Canberra accountable?#doublestandards!https://t.co/7UTa9hfkOA — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) January 31, 2023

وكان كنعاني قد رد على الحظر الأسترالي ضد إيران قائلا إن "الخطوة الاسترالية تأتي في وقت تنتهك الحكومة الأسترالية منذ سنوات طويلة وبشكل منظم الحقوق الأساسية للسكان الأصليين والسجناء وطالبي اللجوء كما أنها تؤوي العناصر الإرهابية والانفصالية المناوئة لإيران".

المصدر: RT