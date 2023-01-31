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إيران تطالب بمساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الأصليين في السجون

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إيران تطالب بمساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الأصليين في السجون
AP
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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، مساءلة أستراليا حول استمرار موت اللاجئين والسكان الأصليين في السجون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إلى الموت المستمر لطالبي اللجوء في أستراليا و500 من السكان الأصليين في السجون الأسترالية، متسائلا "هل يبادر المجتمع الدولي إلى مساءلة كانبيرا؟".

وقال كنعان إن "الموت المستمر للاجئين والسكان الأصليين في السجون الأسترالية يمكن أن يكون مجرد قمة لجبل جليد انتهاك حقوق الإنسان هناك، فهل يبادر المجتمع الدولي لمساءلة كانبيرا؟ إنها المعايير المزدوجة!".

وكان كنعاني قد رد على الحظر الأسترالي ضد إيران قائلا إن "الخطوة الاسترالية تأتي في وقت تنتهك الحكومة الأسترالية منذ سنوات طويلة وبشكل منظم الحقوق الأساسية للسكان الأصليين والسجناء وطالبي اللجوء كما أنها تؤوي العناصر الإرهابية والانفصالية المناوئة لإيران".

المصدر: RT

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