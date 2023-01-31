الخارجية الصينية تعقب على زيارة شي جين بينغ المحتملة لروسيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن روسيا والصين تحافظان على اتصالات وثيقة على جميع المستويات.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لماو نينغ اليوم الثلاثاء، تعقيبا على سؤال بشأن التأكيد على الزيارة المحتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، حيث قالت الدبلوماسية إن "الصين وروسيا تحافظان على تعاون وثيق على مختلف المستويات، لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية والمساهمة في الحفاظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم"، وبشأن الزيارة المحددة نفت ماو نينغ أن يكون لديها أي معلومات بشأن الزيارة يمكنها إضافتها.

وكانت الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة موسكو هذا الربيع، حيث ستكون الزيارة حدثا رئيسيا بارزا في العلاقات بين روسيا والصين.

المصدر: نوفوستي