صحيفة تركية: أوكرانيا ستنضم إلى سلسلة الهزائم الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية

قال كاتب العمود في صحيفة "صباح" التركية برجان توتار، إنه من المرجح أن تنضم أوكرانيا إلى هزائم الولايات المتحدة في كوريا وفيتنام وأفغانستان وليبيا وسوريا والعراق.

وحسب رأيه، فإن السبب الرئيسي للهزيمة هو عدم تمكن الجيش الأمريكي من كسب أي من الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الصحفي: "بمعنى ما.. يريدون المستحيل.. لذلك من كل حرب تخوضها الولايات المتحدة تخرج بهزيمة".

وأوضح توتار وجهة نظره من خلال حقيقة أن السياسيين الأمريكيين ليس لديهم معلومات كافية عن الدول التي يواجهونها.

وجاء في المقال أن هذا غالبا ما يكون مصحوبا بنقص في التخطيط الاستراتيجي وسوء فهم لصورة العالم ككل.

وأفاد في مقاله بأنه "على سبيل المثال، لم يكن لدى الرؤساء مثل جون كينيدي وليندون جونسون وريتشارد نيكسون، الذين حكموا الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام التي عانت فيها البلاد أكبر هزيمة، إلا معرفة قليلة للغاية بالعلاقة بين فيتنام والاتحاد السوفيتي والصين.. وبالمثل بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث تبين أن قلة من الأمريكيين فقط يعرفون الفرق بين السنة والشيعة".

المصدر: صحيفة "صباح" التركية