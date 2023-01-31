شدد زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، فلوريان فيليبو، على ضرورة توقف فرنسا عن دعم استراتيجية "الناتو" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة وتأجيج خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال فيليبو: "الصين تطلب رسميا من الولايات المتحدة وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا! الأمور تزداد خطورة بشكل كبير! هل نتجه نحو حرب عالمية ثالثة أو نتوقف عن الجري وراء حلف "الناتو" واستراتيجيته العسكرية الأمريكية كالكلاب".

وانتقد زعيم الحركة الفرنسية مرارا الدول الغربية لدعمها المالي والعسكري، الأمر الذي يطيل أمد النزاع في أوكرانيا.

وأفادت Military Times في وقت سابق من اليوم بأن الحرس الوطني الأمريكي يستعد لمواجهات محتملة مع روسيا والصين في القطب الشمالي، أو صدام عسكري بين موسكو وبكين من جهة، وواشنطن وحلفائها في "الناتو" من جهة.

المصدر: نوفوستي