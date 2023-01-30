الولايات المتحدة.. ممفيس تنهي خدمة شرطي سادس على خلفية مقتل تاير نيكولز

أعلنت إدارة شرطة مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، إعفاء ضابط شرطة سادس من الخدمة على خلفية مقتل شاب أمريكي من أصول إفريقية تعرض للضرب على أيدي الشرطة يدعى تاير نيكولز.

وأثارت الواقعة الغضب في الولايات المتحدة وأدت إلى اندلاع احتجاجات.

إقرأ المزيد

ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن المسؤولة في إدارة شرطة ممفيس، كارين رودولف، أن الشرطي السادس متورط في اعتقال نيكولز قد تم إعفاؤه من الخدمة مع الضباط الخمسة الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم سابقا، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

وحددت الإدارة الضابط على أنه يدعى بريستون هيمفيل، بحسب ما كشفت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أنه بدأ العمل في الشرطة عام 2018.

ولم تعلن إدارة الشرطة المزيد من التفاصيل.

وكانت إدارة الشرطة قد أعلنت عن أسماء خمسة ضباط شرطة آخرين، كلهم من أصول إفريقية، ووجهت لهم اتهامات بالقتل والهجوم والخطف وغيرها، حيث جرى فصلهم جميعا، وقد تم تعيينهم ما بين 2017 إلى عام 2020.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات تابعة للشرطة وكاميرا مثبتة على أحد أبراج المرافق، أن نيكولز (29 عاما) صرخ مرارا قائلا "أمي.. أمي" بينما انهال عليه رجال الشرطة بالركل واللكم والضرب بهراوة في السابع من يناير، بعدما أوقفوه بسبب مخالفة مرورية.

ونُقل نيكولز للمستشفى، وفارق الحياة بعد ذلك بثلاثة أيام متأثرا بجراحه.

وتعد وفاة نيكولز أحدث واقعة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة مع السود وأبناء الأقليات الأخرى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية