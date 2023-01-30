دبلوماسي أمريكي: الغرب قد يلزم كييف بعدم استهداف الأراضي الروسية

اعتبر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، أن الغرب قد يلزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوقيع اتفاق بعدم استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الروسية.

وعرض ماكفول على الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بمدرعات ومنظومات دفاع جوي وراجمات صواريخ وذخيرة.

وقال: "مقابل الحصول على هذه الأسلحة. يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".

وأفادت صحيفة The New York Times في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها، ينوون تغيير الاستراتيجية الغربية في تسليح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي