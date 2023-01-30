بومبيو يقترح البحث عن حل وسط في أوكرانيا "تقبله روسيا"

اقترح مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية ووزير الخارجية الأمريكي في فترات سابقة، البحث عن حل وسط وتسوية دائمة للوضع في أوكرانيا، تتضمن شروطا مقبولة لروسيا.

وقال بومبيو، الذي ينتقد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في برنامج إخباري سياسي على الإنترنت: "يجب علينا العثور على حل يتمتع بميزتين. أولا، يجب أن يكون مقبولا لدى الشعبين الروسي والأوكراني. وثانيا، يجب إيجاد الحل الذي يستمر ويكون دائما".

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ويرى بومبيو، أنه تتوفر لدى أمريكا "القدرة والإمكانية لإظهار قوتها، ليس بواسطة الجنود أو الطيارين أو البحارة. ويمكنها القيام بذلك بسرعة وبنتائج كبيرة ملموسة".

وأعرب بومبيو عن ثقته في أن النزاع في أوكرانيا سينتهي بحل وسط. وأضاف: "وسيكون من الأفضل كلما أسرعنا في تحقيق ذلك".

المصدر: نوفوستي