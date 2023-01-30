موسكو: زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا الحدث الرئيسي في علاقات الدولتين في عام 2023

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا ستصبح الحدث المركزي في العلاقات بين موسكو وبكين في عام 2023.

جاء ذلك في إطار ردود وزارة الخارجية التي وزعت اليوم في مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022.

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وأضافت الوزارة: "في هذا العام الجاري سيصبح من الممكن بفضل الجهود المشتركة لروسيا والصين، زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام. وكما هو معروف دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية في الربيع المقبل".

وتابعت الخارجية الروسية: "نحن ندرك وننطلق من أن هذا سيصبح الحدث الرئيسي في العلاقات الثنائية في عام 2023 ".

المصدر: تاس