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إصابة شخصين في قصف للقوات الأوكرانية لمنطقة بيلغورود الروسية

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إصابة شخصين في قصف للقوات الأوكرانية لمنطقة بيلغورود الروسية
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أصيب شخصان خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية بيزليودوفكا في منطقة بيلغورود.

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أعلن ذلك حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الاثنين في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "في الوقت الحالي، تتعرض قرية بيزليودوفكا في منطقة شيبكينسكي الحضرية للقصف. ووفقا للبيانات الأولية، هناك ضحيتان، رجلان مصابان بشظايا وصدمات قذائف".

ووفقا لغلادكوف، فقد غادرت الخدمات الطبية والتشغيلية بالفعل إلى مكان الحادث.

المصدر: تاس

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