استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين يؤيدون التطوير المستقل للأسلحة النووية

أظهر استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين يرون أن بلادهم بحاجة إلى متابعة برنامجها لتطوير الأسلحة النووية بشكل مستقل، وسط مخاوف من تصاعد التهديدات العسكرية من بيونغ يانغ.

وفقا للاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد تشوي للدراسات المتقدمة والذي شمل 1,000 بالغ، أجاب 76.6% بأن الجنوب بحاجة إلى تطوير أسلحة نووية بشكل مستقل لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الجنوبية وردع استفزازاتها.

وأظهر الاستطلاع أن 77.6% من المستجيبين اعتبروا إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية أمرا مستحيلا، بينما قال 78.6% إنه من المرجح أن تجري بيونغ يانغ تجربتها النووية السابعة.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، اعتقد 72.4% أن كوريا الجنوبية قادرة على تطوير أسلحتها النووية.

وقال 51.3% من المستطلعين إنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستلتزم بالفعل بالردع الموسع للدفاع عن سيئول في حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.

ويشير الردع الموسع إلى الالتزام بتوفير النطاق الكامل للقدرات العسكرية، بما في ذلك الدفاع النووي والتقليدي والصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، للمساعدة في الدفاع عن الحلفاء والشركاء.

المصدر: "يونهاب"