طائرات F-35 لا يمكن استخدامها إلا بإذن من الولايات المتحدة

أعلن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة بيرقدار التركية الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة، أن مشتري مقاتلات F-35 الأمريكية لا يمكنه استخدامها من دون إذن من واشنطن.

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وقال في تصريح لصحيفة Aydınlık: "عندما يتعلق الأمر بمسألة الدفاع، فإن سيادة الدول تصبح ممكنة فقط عندما تعتمد على تقنياتها الخاصة. أنظروا إلى المشكلات التي تعاني منها الدول التي تشتري طائرات F-35. إنهم يعترفون بعدم إمكانية استخدام هذه الطائرات من دون موافقة الولايات المتحدة. أي أن أحدث التكنولوجيات التي نشتريها من الخارج هي اسوأ بكثير من التقنيات التي ننتجها بنفسنا. وهذا يعني أن الدولة تشتري مع التكنولوجيا المتقدمة الأغلال والقيود. لذلك أعتقد أن الحل الأفضل في هذا المجال هو المسار المستقل".

يشار إلى أن شركة بيرقدار التركية وقعت في العام الماضي عقودا مع 18 دولة لتزويدها بالطائرات المسيرة بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار.

وأعلنت بيرقدار أن القرار النهائي بشأن تصدير هذه المسيرات تتخذه السلطات على أعلى المستويات- وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصناعات الدفاعية.

ويذكر أن الولايات المتحدة ألغت برنامج تزويد تركيا بطائرات F-35 بعد شرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية المضادة للجو.

المصدر: نوفوستي