ألمانيا وفرنسا تؤيدان تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن ألمانيا وفرنسا تؤيدان إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت الصحيفة: "برلين وباريس أعربتا عن دعمهما لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن الخدمة القانونية في الاتحاد الأوروبي ستعد دراسة حول شرعية هذا الإجراء خلال ثلاثة أسابيع.

وصرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذا الاقتراح.

المصدر: RT