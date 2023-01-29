شركة "تويتر" تحظر حساب عضو في الكنيست لدعوته لقتل الفلسطينيين

حظرت شركة "تويتر" حساب، ألموج كوهين، عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف عن حزب "عوتسما يهوديت" بعد دعوته لقتل الفلسطينيين.

وعُلق الحساب يوم الأحد بعد تغريدة أعلن فيها دعمه لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين وحثهم على "الاستمرار في قتلهم".

وغرد كوهين عقب المجزرة التي ارتكبت في جنين: "عمل لطيف ومهني في جنين.. استمروا في قتلهم"، كتعقيب على المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين واستشهد فيها 10 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 من المدنيين العزل.

وجاء قرار "تويتر" بعد حملة نفذها أنصار الحق الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي تدين تصريحات عضو كنيست الداعية لقتل الفلسطينيين وتمت إزالة المنشور "لانتهاك قواعد تويتر" وحظر حسابه لاحقا.

وانتخب كوهين لكنيست الإسرائيلي في شهر نوفمبر، وعمل قبل ذلك في الشرطة الإسرائيلية لمدة 11 عاما في القوات الخاصة، وهو مؤسس ميليشيا مسلحة للمستوطنين لمطاردة الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، انتقد عضو الكنيست ألموج كوهين قرارات المجلس الوزاري السياسي الامني المصغر (الكابينيت) التي اعقبت عمليتي القدس، وقال: "إنها لا تروق لي.. إنها قليلة جدا وليست كافية".

وأضاف كوهين قائلا في مقابلة مع موقع "واينت" العبري: "بعد عمليتي إطلاق النار في القدس.. يجب وضع أمهات المخربين وهن يبكين في حافلات وإلقائهن على معبر القنيطرة - والسلام على إسرائيل".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية