المؤبد و20 عاما لفلسطيني قتل فتاة إسرائيلية بعد اغتصابها عام 2019

حكمت محكمة إسرائيلية بالمؤبد زائدا عشرين عاما على الفلسطيني عرفات الرفايعة الذي قتل الفتاة الإسرائيلية أوري انسباخر سنة 2019 واعترف باغتصابها.

وكانت النيابة الإسرائيلية قدّمت في مارس عام 2019 لائحة اتهام ضد الرفايعة (29 عاما في حينه)، وهو من سكان الخليل جنوب الضفة الغربية، تتضمن "القتل على خلفية قومية وإرهابية، واغتصاب" الفتاة الإسرائيلية أوري انسباخر قبل نحو شهر، في إحدى أحراش جنوبي القدس.

وذكر موقع قناة "i24news" الإسرائيلية عن "الشاباك" أن التحقيق أفضى إلى اعتراف الرفايعة بأنه نفذ تلك الجريمة على خلفية قومية، وأشار الموقع إلى أن مصادر إسرائيلية وفلسطينية متطابقة أكدت أن قوات الأمن الإسرائيلي قامت فجر الجمعة، بهدم شقتين للفلسطيني الرفايعة.

وحسب الموقع فإن محامي الرفايعة تم تعيينه من قبل الدفاع الجماهيري المجاني، وليس من قبل السلطة الفلسطينية أو أقربائه، وقال إن السلطة الفلسطينية نأت بنفسها عنه رسميا بعد أن تبين أنه اعتدى على الضحية جنسيا كذلك، مما دفع الجهات الفلسطينية إلى عدم اعتبار تلك العملية على خلفية قومية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد خلال زيارة تعزية خص بها عائلة الضحية في مستوطنة تكواع "بملاحقة المسلحين واجتثاث الإرهاب والإسراع بهدم منزل مرتكب الجريمة".

المصدر: "i24news"