أذربيجان: إيران تجاهلت مطالبنا بتعزيز أمن سفارتنا في طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الأذري، خلف خلفوف، أن أذربيجان طالبت إيران مرارا بتعزيز أمن سفارتها في طهران، لكن إيران تجاهلت هذه المناشدات.

وقال خلفوف: "نبهنا الجانب الإيراني إلى وجود تهديدات ضد البعثات الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان. وطالبنا السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية. ويظهر الحادث الذي وقع أول أمس أن إيران تجاهلت هذه المطالب".

واقتحم رجل مسلح، صباح الجمعة الماضية نقطة الأمن التابعة للسفارة وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة، فيما أصيب اثنان من حراسها بجروح أثناء التصدي للهجوم.

المصدر: تاس