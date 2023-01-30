رئيس "مؤتمر ميونيخ للأمن": إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا أمر قانوني

دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسجن، إلى إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا، معتبرا أن توريدها ملائم من أجل الدفاع بصورة أكثر فعالية عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وقال هيوسجن على قناة ARD الألمانية: "يمكننا الحديث هنا عن المقاتلات الأمريكية إف 16 أو المقاتلات سوفيتية التعمير من المخزونات القديمة في ألمانيا".

ووفقا له، فإن القانون الدولي، يتيح للقوات الأجنبية تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الدبابات القتالية،

وكذلك الطائرات المقاتلة.

وكان مكتب رئيس أوكرانيا قد ذكر في وقت سابق، على موقعه الإلكتروني، أن فلاديمير زيلينسكي، وبعد إعلان دول غربية نيتها توريد دبابات لأوكرانيا، بدأ بطلب الحصول على طائرات وصواريخ.

المصدر: نوفوستي