عضو في الكونغرس الأمريكي: ناخبونا في أريزونا وليسوا في أوكرانيا

أعرب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري بول غوسار، عن امتعاضه من سلوك بعض رفاقه في الحزب الذين يفكرون في شؤون أوكرانيا، أكثر مما يهتمون بمشاكل الأمريكيين.

وكتب غوسار على صفحته في تويتر: "ناخبي في ولاية اريزونا، وليس في أوكرانيا. الغزو الوحيد الذي يزعجني هو غزو المهاجرين على حدودنا الجنوبية".

على مدى الأشهر التسعة الماضية، تجاوز عدد المعتقلين من قبل السلطات الأمريكية على الحدود مع المكسيك المليون شخص. وتفاقمت أزمة الهجرة بقوة مجددا على خلفية الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي ازدادت سوءا بسبب الوباء.

في نهاية العام الماضي، أعلن عمدة مدينة إل باسو الأمريكية حالة الطوارئ بسبب تدفق المهاجرين غير المسبوق. ففي عام 2022، وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة قرابة 2.4 مليون شخص مقابل 450 ألفا قبل عامين.

المصدر: ريا نوفوستي.