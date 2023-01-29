مقطع صور من مجمع الصناعات العسكرية الإيراني الذي تعرض لهجوم المسيّرات (فيديو)

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقطعا مصورا لمجمع الصناعات العسكرية في أصفهان الذي تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة مؤخرا.

وقالت الوكالة إن الصور تظهر أن حجم الأضرار كان محدودا، وهو ما يثبت، حسب الوكالة، "فشل الهجوم ونجاح المضادات الجوية والأنظمة الإلكترونية في التصدي له".

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".

المصدر: وكالات أبناء إيرانية