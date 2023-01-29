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لافروف يدعو فلسطين وإسرائيل إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة

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لافروف يدعو فلسطين وإسرائيل إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات هاتفية مع نظيريه الإسرائيلي، إيلي كوهين، والفلسطيني رياض المالكي، وأعرب للجانبين عن قلق موسكو إزاء أحداث العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "أكد الجانب الروسي أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء موجة العنف الجديدة بين فلسطين وإسرائيل، التي تهدد بإشعال مواجهة مسلحة واسعة النطاق تفضي إلى وقوع الضحايا والدمار".

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وأضافت: "دعا لافروف الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين لتحمل أقصى قدر من المسؤولية والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع".

وأعرب لافروف عن تعازيه لنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي بضحايا التوتر الأخير.

المصدر: RT

 

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