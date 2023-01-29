3 قتلى بإطلاق للنار خلال "تجمّع" بمنزل في لوس أنجلوس (فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة بجروح بإطلاق للنار في منزل فاخر قرب بيفرلي هيلز، أثناء ما وصفته الشرطة "تجمعا" في عقار يتم تأجيره لفترات قصيرة.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع في منطقة بيندكت كانيون في لوس أنجلوس ليلا حيث عثر على ثلاثة قتلى داخل مركبة كانت متوقفة في الخارج.

ويخضع أربعة أشخاص آخرين للعلاج في مستشفى، السبت، بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة.

ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 18 قتيلا في كالفورنيا.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن المحققين إن الهجوم وقع في "منزل يتم تأجيره لفترات قصيرة".

وأفادت الشرطة عن وجود تجمع من نوع ما في المكان.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.



Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6ppic.twitter.com/NPqDGYxoHX — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 28, 2023

وقال، بروس بوريهان، من قسم شرطة لوس أنجلوس للصحفيين "استخدمنا صفة تجمع إلى أن نتمكن من مقابلة بعض الأشخاص الذين كانوا هنا لتحديد نوع التجمع بدقة".

وأضاف "يتنقل المحققون من منزل لآخر بحثا عن تسجيلات إضافية التقطتها كاميرات المراقبة، أو أي دليل يمكن أن يساعدنا على تحديد ما حصل وسبب تعرض هؤلاء الضحايا إلى إطلاق نار".

ويعد العنف باستخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022، وفق موقع "أرشيف العنف بواسطة الأسلحة" Gun Violence Archive.

وقضى 49 ألف شخص بالرصاص في العام 2021 في الولايات المتحدة، مقابل 45 الفا في 2020 التي كانت سنة سجلت حصيلة قياسية. وهذا يمثل أكث من 130 وفاة يوميا أكثر من نصفها حالات انتحار.

وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية