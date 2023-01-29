وزير الدفاع الأوكراني يقرّ بصعوبة وضع جيشه

أقرّ وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بصعوبة وضع قوات كييف على جبهات القتال في دونباس شرق أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على جبهات جنوب، وشرق أوكرانيا.

وقال ريزنيكوف في حوار مع قناة "سي بي سي" الكندية: "الوضع صعب، لكنه تحت السيطرة".

ولم تقدم شبكة "سي بي سي" مزيدا من التفاصيل حول تقييم ريزنيكوف للوضع في منطقة القتال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرة قواتها على مواقع جديدة واستمرار عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، وتقدمها على محوري جنوب دونيتسك شرق أوكرانيا، وزابوروجيه جنوب شرقها.

المصدر: نوفوستي