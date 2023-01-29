صحيفة ألمانية: على الغرب أن يتأنى ويحدد مصالحه الاستراتيجية قبل إمداد أوكرانيا بالأسلحة

أكدت صحيفة Frankfurter الألمانية، أنه لا يجدر بالدول الغربية أن تبني استراتيجياتها على المصالح الأوكرانية وحدها.

وأضاف كاتب المقال نيكولاس بوس، أنه لم يستغرب مطالبة أوكرانيا إمدادها بالطائرات الحربية، مباشرة بعد الموافقة الغربية بتزويدها بالدبابات.

ولفت إلى ضرورة التأني في هذه الحالة، ودراسة مدى فاعلية المعدات التي يتم إمداد أوكرانيا بها، والنتائج التي تحققتها على الأرض.

وأشار إلى تردد الولايات المتحدة في إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" وتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" لا يمثل تهديدا لأمن روسيا.

المصدر: وكالات