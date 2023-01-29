ضابط مخابرات أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الدول الغربية تتظاهر بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

قال ريتر: "حلف "الناتو" وحلفاؤه منقسمون للغاية، وأنتم تعلمون أن هناك دولا تقول صراحة إنها لا تتدخل في ذلك".

وأضاف أن بعض الدول تتظاهر أنها تشارك في دعم أوكرانيا، بتقديم معدات "لا تعمل".

وأكد أنه على الرغم من التصريحات حول إرسال الدبابات، فإن عددها النهائي "لن يصل حتى إلى نصف ما" طلبه القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني في ديسمبر الماضي.

المصدر: RT