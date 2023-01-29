جنرال أمريكي سابق: الغرب يوهم أوكرانيا بدعمه لها لإدراكه حتمية هزيمتها

صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن الغرب يمد أوكرانيا بالقليل من الأسلحة على فترات متباعدة للإيحاء بدعمه لها، رغم إدراكه حتمية هزيمتها.

وأكد ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom عبر "يوتيوب"، أن دول حلف الناتو، تعاني من انقسام حاد، مشيرا إلى أن غالبية هذه الدول، صرحت بأن الأزمة الأوكرانية لا تعنيها، بينما تشارك أخرى في عمليات إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل "هزلي"، مدركة أن ذلك لن يقلب موازين القوى على أرض الواقع، ولن يمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا.

وأضاف، أن إدراك الغرب لحتمية خسارة أوكرانيا، يدفعه إلى إرسال كميات قليلة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي لا تعادل نصف ما تطالب به كييف، كما نوه بأن الجيش الأوكراني لن يتمكن من تلقي التدريبات المناسبة لاستخدامها.

وأشار إلى أن هذا الدعم الوهمي، يهدف إلى تمكين الحلف من إلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عند خسارة المعركة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

المصدر: نوفوستي