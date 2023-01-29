فولودين: الأسلحة الثقيلة تثبت مشاركة واشنطن المباشرة خشية فقدان مستعمرتها

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن عمليات تسليم الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تشهد على مشاركة الجانب الأمريكي المباشرة في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأضاف فولودين: "يعمل هناك الكثير من المدربين والخبراء الأمريكيين، وكذلك المرتزقة. وبهدف إنقاذ نظام كييف باشرت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. كل هذا يتحدث عن مشاركة مباشرة لواشنطن في القتال، ويدل على خشيتها فقدان مستعمرتها".

وقال فولودين إن العملية العسكرية الخاصة أصبحت تحريرية للأوكرانيين وللأراضي السلافية من الاستعمار الأمريكي؟

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ويشار إلى أن عدة دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، تعهدت مؤخرا بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة، ويجري الحديث عن احتمال توريد طائرات حربية مقاتلة لنظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي