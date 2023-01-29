جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، بأن أحد جنوده أطلق النيران من مدفع رشاش عن طريق الخطأ، خلال التدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في بيانه، أن الجندي أطلق 4 رصاصات بالذخيرة الحية، من مدفع رشاش خلال التدريبات على طول الحدود بين الكوريتين، شرق إقليم "كانغ وون" الساعة 6:27 مساء أمس السبت.

وأضاف البيان، أن جميع الطلقات سقطت في الجانب الكوري الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية بين الجارتين الشمالية والجنوبية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار.

وفور وقوع الحادث، قام الجيش الكوري الجنوبي، بإبلاغ كوريا الشمالية بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا، وعزز حالة الاستعداد للطوارئ.

وصرح مسؤول في الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية، بأنه لم يصدر أي رد فعل من جانب كوريا الشمالية، وبأنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي مايو 2020، أطلقت 4 رصاصات من كوريا الشمالية باتجاه نقطة حراسة لكوريا الجنوبية في الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح وأصابتها، مما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد بالمثل، ليكون هذا أول تبادل لإطلاق النار بين كوريا الجنوبية والشمالية منذ سنوات.

وبموجب الاتفاقية العسكرية الشاملة الموقعة في سبتمبر 2018، اتفقت الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية من كلا الجانبين، بهدف الحد من التوترات، وبناء الثقة بين البلدين.

وتعد المنطقة منزوعة السلاح، بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، والتي يبلغ طولها حوالي 250 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أشد حدود العالم تحصينا، وكثيرا ما كانت نقطة توتر واشتباك بين الكوريتين.

المصدر: يونهاب