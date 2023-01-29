الرئاسية القرغيزية تدعو لعدم المساس بمظهر والصفات الشخصية لرئيس الحكومة

دعا المتحدث باسم الرئاسة القرغيزية دايربك أورونبيكوف أمس السبت، لوقف حملة "الافتراء" التي تستهدف رئيس الوزراء عاقلبيك جباروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث في بيان له إن المزاعم التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول جباروف، لا تستند إلى أي دليل وتتعلق بمظهر رئيس مجلس الوزراء وسمعته.

وأكد المتحدث أن جباروف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الديوان الرئاسي، مر بكل درجات الخدمة المدنية وهو قيادي وطني معروف، مضيفا أنه مدير قوي في إدارة الأزمات وساهم بشكل كبير في زيادة حجم الميزانية والرواتب في عدد من القطاعات وكذلك المدفوعات الاجتماعية.

وأشار أورونبيكوف إلى أن رئيس مجلس الوزراء يعمل في إطار صلاحياته في فريق الرئيس صادر جابروف.

وقال: "موظفو الخدمة المدنية مستعدون دائما لتقبل النقد المناسب والاستماع إلى الاقتراحات. لذلك، نحث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الامتناع عن الإهانات التي تسيء إلى المظهر الخارجي والصفات الشخصية (للمسؤولين)".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الإساءات المفترضة التي تعرض لها رئيس الحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "سبوتنيك – قرغيزستان"