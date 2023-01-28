 
مباشر

إصابة 7 أشخاص جراء حريق في مسكن بألمانيا

أخبار العالم

إصابة 7 أشخاص جراء حريق في مسكن بألمانيا
Gettyimages.ru
إصابة 7 أشخاص جراء حريق شب في مسكن بألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unaa

أصيب سبعة أشخاص بينهم طفل في حريق اندلع في مسكن بمدينة هيمر غربي ألمانيا.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحريق شب في الطابق العلوي من المنزل قبل ظهر يوم السبت لسبب غير معروف بعد.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال أربعة مصابين وهم طفل في الرابعة من عمره ووالدته 41 عاما، وامرأة 71 عاما، ورجل 47 عاما.

ولم يدل المتحدث بمعلومات دقيقة عن مدى خطورة الإصابات لكنه ذكر أن كل المصابين الأربعة تم نقلهم إلى مستشفيات في المناطق المحيطة.

ولم يؤكد المتحدث صحة تقارير لعدة وسائل إعلام أعلنت عن وجود خطورة على حياة بعض المصابين، فيما استعانت قوات الإنقاذ في العملية بمروحية.

وتابع المتحدث أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات الإطفاء أثناء العملية.

وذكر أن الطابق العلوي احترق تماما وأن المنزل لم يعد صالحا للسكن بسبب أعمال الإطفاء، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا