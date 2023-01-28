مصدر عسكري: المرتزقة الأجانب ضالعون في قصف مستشفى لوغانسك

أكد الخبير العسكري الروسي، أندريه ماروتشكو، أن مرتزقة من دول "الناتو" شاركوا على الأرجح في استهداف مستشفى مدينة نوفو آيدار بصواريخ "هايمرز" في جمهورية لوغانسك.

وقال: "كان استهداف المشفى بصواريخ متعمدا بنسبة 100 بالمئة، ولا يمكن لأحد أن يصفه بأنه حادث عرضي. نظرا لأن منظومة "هيمارز" عالية الدقة. وفقا للخصائص التكتيكية والتقنية، مسافة الخطأ في إصابة الهدف لا تتجاوز 5 أمتار فقط.

وأضاف: المشغل عندما وضع الإحداثيات، كان يعرف الهدف تماما، كما أن تشغيل هذا النظام يتضمن وجود منسق أو مشرف على وضع الإحداثبات قبل الإطلاق وكقاعدة عامة هذا الدور يؤديه المرتزقة الأجانب وهذا يعني أن الهجوم تم تنسيقه مع دول الناتو.

وتابع: لقد أصبح توجيه الضربات على المستشفيات، وغيرها من المرافق غير العسكرية ممكنا بسبب تواطؤ الغرب مع نظام كييف.

المصدر: نوفوستي