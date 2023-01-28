سيناتور روسي: الجنون استولى على أوروبا و"الناتو" يتجه نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الجنون الذي يخيم على أوروبا الآن، يشبه ما عاشته قبل الحرب العالمية الأولى، وأن الغرب مصمم على المواجهة المباشرة مع روسيا.

وقال بوشكوف: "الجنون الذي يسود الغرب الآن يشبه الجنون الذي استحوذ على أوروبا عشية الحرب العالمية الأولى، عندما كانت الأطراف تسعى جاهدة للصراع مع بعضها البعض. والآن هم مصممون على مواجهة روسيا، وصرحوا بشكل علني بأنهم في حالة حرب معها".

إقرأ المزيد

وأضاف: "الأعمى فقط لا يرى أن "الناتو" يتحرك بأقصى سرعة نحو صراع عسكري مباشر مع روسيا، متجاهلا كل قيود وحدود الدعم العسكري لأوكرانيا التي فرضها الحلف على نفسه سابقا".

وتابع: "قال بايدن قبل 6 أشهر إن توريد الدبابات لأوكرانيا سيفضي "لحرب عالمية ثالثة"، والآن بالنسبة لإدارته، فإن القرار بشأن الدبابات هو مرحلة تم المرور بها، والآن يبحث "الناتو" توريد الطائرات المقاتلة إلى كييف.

وأضاف بوشكوف: "نعم، يدعي وزير الدفاع الألماني أن تسليم المقاتلات غير وارد، لكن برلين قالت الشيء نفسه عن الدبابات في وقت سابق".

المصدر: نوفوستي