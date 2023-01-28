 
مباشر

ثلاثة قتلى في رابع إطلاق للنار بكاليفورنيا خلال شهر

أخبار العالم

ثلاثة قتلى في رابع إطلاق للنار بكاليفورنيا خلال شهر
AP Jae C. Hong
حادثة إطلاق نار سابقة في كاليفورنيا ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un91

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون بإطلاق للنار في منطقة كاليفورنيا فجر اليوم السبت، في رابع حادث من نوعه خلال شهر في المنطقة.

إقرأ المزيد
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في البلاد حدادا على ضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في البلاد حدادا على ضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا

وأوضح فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس أن إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي في حي بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجيليس.

ونقل المصابون إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

يعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا