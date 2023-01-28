ثلاثة قتلى في رابع إطلاق للنار بكاليفورنيا خلال شهر

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون بإطلاق للنار في منطقة كاليفورنيا فجر اليوم السبت، في رابع حادث من نوعه خلال شهر في المنطقة.

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وأوضح فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس أن إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي في حي بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجيليس.

ونقل المصابون إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

يعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

المصدر: "أ ب"