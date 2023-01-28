برلمانية هنغارية تنشر خريطة لإقليم ترانسكارباثيا الأوكراني مظللة بألوان العلم المجري (صورة)

نشرت النائبة بمجلس الشطر المجري من إقليم ترانسكارباثيا، يوديتا بيتي، عبر "فيسبوك" خريطة لأوكرانيا، ظللت فيها إقليم ترانسكارباثيا بشطريه الأوكراني والمجري بألوان العلم الهنغاري.

يشار إلى أن النائبة، التي تنتمي إلى حزب KMKS، المؤيد لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، حذفت المنشور لاحقا.

كما صرحت النائبة مرارا، بأن الحكومة الأوكرانية، تضطهد الأقلية الهنغارية في إقليم ترانسكارباثيا "كرباتيا".

وذكرت وسائل الإعلام الهنغارية، في وقت سابق، أن مواطني ترانسكارباثيا شكلوا الجزء الأكبر من الجنود، في عمليات التعبئة الأوكرانية منذ بداية الصراع، وأن الخسائر الفادحة التي تكبدتها اوكرانيا في لواء الهجوم الجبلي 128 بالقرب من سوليدار، مرتبطة بهؤلاء الجنود.

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وأفادت صحيفة "ريبوست" أن جهاز الأمن الأوكراني، يحظر على أقارب الهنغاريين، من سكان إقليم ترانسكارباثيا، البحث عن أبنائهم وذويهم المفقودين، ضمن العمليات العسكرية الأوكرانية، عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن وفاتهم.

ومن جهته صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن أوكانيا تقوم بتعبئة الهنغاريين من سكان إقليم ترانسكارباثيا، بطرقة صارمة جدا، ولا يولونهم أي اهتمام، وأن الكثيرين منهم يفقدون حياتهم.

وفي وقت سابق أوعز الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتشكيل قوات الاحتياط، ما دفع البرلمان الأوكراني لتمديد فترة الأحكام العرفية، والتعبئة العامة في أوكرانيا مدة 90 يوما، حتى الـ 19 من فبراير 2023.

المصدر: وكالات