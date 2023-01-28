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مصر.. مصادر مسؤولة تنفي إجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري

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مصر.. مصادر مسؤولة تنفي إجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري
Globallookpress
مصر
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تداول عدد كبير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية أنباء عن تغيير وزاري منتظر في مصر.

وتوضيحا لما تم تداوله، قالت مصادر مسؤولة لموقع "القاهرة 24"، "إن كل ما تردد في هذا السياق لا أساس له من الصحة ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي لاسيما مع الظروف الحالية".

وأكدت المصادر أن الحكومة الحالية تتعامل مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفادت بأن أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تلك الملفات التي يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتعلق غالبيتها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.

المصدر: "القاهرة 24"

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