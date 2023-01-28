مصر تستقبل 63 ألف طن من القمح الروسي عبر ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا المصري، اليوم السبت، السفينة PAREA، محملة بـ 63 ألف طن من القمح الروسي، المستورد لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه سيتم توزيع شحنة القمح الروسي، على مطاحن جنوب الصعيد، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء، بفحص الشحنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامتها، قبل السماح بالإفراج عنها، وتفريغها في صوامع ميناء سفاجا المصري.

وأضاف المركز، أن إجمالي عدد السفن الراسية في موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 76 ألف طن من مختلف البضائع، و699 شاحنة و54 سيارة.

وشملت حركة الواردات المصرية 70 ألف طن من البضائع، و432 شاحنة، و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن من البضائع، و267 شاحنة، و10 سيارات.

كما استقبل الميناء السفينتين، بوسيدون إكسبريس، وأمل، فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين دليلة، والحرية2.

كما تم تداول 1320 طن بضائع عامة ومتنوعة، و132 شاحنة بميناء نويبع، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة آيلة، فيما استقبل الميناء يوم أمس رحلات مكوكية وصل على متنها عدد كبير من السياح عبر سفينتي بريدج وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول 1390 مسافرا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية