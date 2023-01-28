مطعم أرمني في القدس يتعرض لهجوم من قبل متطرفين يهود (فيديو)

وقع شجار في مطعم أرمني بالقدس مساء أمس الجمعة بعد استفزازت نظمها متطرفون يهود، حسبما أكد الشماس أغان غوغشيان، رئيس مكتب بطريركية الأرمن في القدس، لوكالة "أرمنبريس".

ووفقا لقوله، فقد حاولت مجموعة من اليهود الأرثوذكس الوصول إلى حائط البراق "المبكى"، وعندما فشلوا في المرور عبر الطريق الرئيسي، سلكوا الطريق الذي يقع فيه مطعم Taboon Wine Bar بحارة الأرمن.

وتابع الشماس: "في تلك اللحظة كان هناك أرمن وعرب ويهود يجلسون في المطعم، وبدأ المتطرفون في إهانة واستفزاز موظفي المطعم، ورددوا هتافات "الموت للمسيحيين"،" الموت للعرب"، وبعد ذلك اندلع شجار.

وأقدم الجانبان على التراشق بالكراسي ما دفع زوار المطعم إلى تركه، دون أن يصاب أحد جراء الحادث.

وذكر غوغشيان أن الطوائف المسيحية في القدس قررت تنظيم احتجاج في مكان الحادث والإعراب عن دعمها لصاحب المطعم.

ونشرت الصحفية ليانا ماركاريان عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث الذي جاء، حسب تعبيرها، "بعد عدة إعمال عدوانية واعتداءات مماثلة على الجالية الأرمنية في الحي الأرمني بالقدس".

The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. #Armenia#Armenianpic.twitter.com/MMGWn713VW — Liana Margaryan 🇦🇲 (@lio___m) January 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام أرمنية