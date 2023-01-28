خبير أمريكي: دبابات أبرامز لن تظهر قط في ساحات القتال بأوكرانيا

قال الخبير سكوت ريتر، ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، إن دبابات أبرامز الأمريكية لن تصل إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، لأن النزاع سينتهي عندما تصبح هذه الدبابات جاهزة للشحن.

وأضاف سكوت ريتر، الذي عمل سابقا كمفتش في بعثة الأمم المتحدة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية: "يمكنني أن أراهن على أن دبابات أبرامز لن تظهر أبدا في ساحة المعركة [في أوكرانيا].

ولفت الخبير الأمريكي الانتباه إلى كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن الوقت سيفوت إذا لم تصل دبابات أبرامز مع حلول أغسطس.

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وتابع الخبير القول: "هذا يعني أن العالم بأسره يعرف، وكذلك كل سكان أوكرانيا مع زيلينسكي، يعرفون حق المعرفة أن هذه الحرب ستنتهي [بحلول أغسطس] بالذات إذا لم يتلقوا كمية غير محدودة من الأسلحة".

وأكد ريتر أن واشنطن وبوعدها تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز، ضللت ليس فقط كييف بل وبرلين لكي تدفعها إلى الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد.

وقال: "الولايات المتحدة فعلت ذلك: لقد ضللوا الألمان وكذبوا على الأوكرانيين من أجل ضمان إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف".

في وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق "شهورا كثيرة".

وكانت ألمانيا أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.

كما أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أن إدارته ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة M1 أبرامز أمريكية الصنع.

المصدر: تاس