 
مباشر
عاجل
وكالة: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

وسائل إعلام: الرجال يختبئون في السقائف أسابيع هربا من التعبئة في أوكرانيا

أخبار العالم

وسائل إعلام: الرجال يختبئون في السقائف أسابيع هربا من التعبئة في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un62

تجري تعبئة واسعة النطاق بمنطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا حيث لجأ الكثيرون إلى الاختباء في سقائف المنازل لأسابيع هربا من التعبئة بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وسرد موقع index.hu الهنغاري بعض حالات الاستدعاء التي تمت في منطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا القريبة من هنغاريا.

وبحسب الموقع، "كييف تجري التعبئة بشكل غير متوقع وبقسوة وبالقوة. أولئك المكلفون بإصدار وتسليم تباليغ الاستدعاء، لا يأبهون بهؤلاء الذين يهتمون بعائلاتهم أو بالحالة الجسدية أو العقلية لهم، هدفهم هو جلب أكبر عدد ممكن من الناس".

ويضيف الموقع أنه وفقا لشهادات السكان المحليين، في منطقة ترانسكارباثيان بالقرب من الحدود الأوكرانية الهنغارية، تم تحميل رجل في سيارة متجهة إلى الجبهة بينما كان "يقود دراجته الهوائية ويقوم بنزهة".

كما يسرد الموقع حالة شخص هنغاري في ترانسكارباثيان (حيث يقطن فيها العديد من الهنغاريين) كان عائدا إلى المنطقة من هنغاريا، حيث تم تسليمه استدعاء عند نقطة التفتيش الحدودية مباشرة وطلب منه الالتحاق بالخدمة العسكرية في غضون يوم واحد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا