وسائل إعلام: الرجال يختبئون في السقائف أسابيع هربا من التعبئة في أوكرانيا

تجري تعبئة واسعة النطاق بمنطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا حيث لجأ الكثيرون إلى الاختباء في سقائف المنازل لأسابيع هربا من التعبئة بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وسرد موقع index.hu الهنغاري بعض حالات الاستدعاء التي تمت في منطقة ترانسكارباثيان بأوكرانيا القريبة من هنغاريا.

وبحسب الموقع، "كييف تجري التعبئة بشكل غير متوقع وبقسوة وبالقوة. أولئك المكلفون بإصدار وتسليم تباليغ الاستدعاء، لا يأبهون بهؤلاء الذين يهتمون بعائلاتهم أو بالحالة الجسدية أو العقلية لهم، هدفهم هو جلب أكبر عدد ممكن من الناس".

ويضيف الموقع أنه وفقا لشهادات السكان المحليين، في منطقة ترانسكارباثيان بالقرب من الحدود الأوكرانية الهنغارية، تم تحميل رجل في سيارة متجهة إلى الجبهة بينما كان "يقود دراجته الهوائية ويقوم بنزهة".

كما يسرد الموقع حالة شخص هنغاري في ترانسكارباثيان (حيث يقطن فيها العديد من الهنغاريين) كان عائدا إلى المنطقة من هنغاريا، حيث تم تسليمه استدعاء عند نقطة التفتيش الحدودية مباشرة وطلب منه الالتحاق بالخدمة العسكرية في غضون يوم واحد.

المصدر: نوفوستي