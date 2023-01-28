فيديو الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي.. السلطات تسمح بنشره

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة يوثق الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، قبل عدة أشهر.

وتداولت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عبر حسابها في موقع التواصل، بعد سماح السلطات بنشر الفيديو، ويوثق المقطع لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بيلوسي (80 عاما) في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديبابي (42 عاما) الذي كان يقيد يد بول ويمسك به وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.

وبينما حاول رجال الشرطة التدخل أقدم ديبابي على ضرب بول الذي بدا مستسلما ومنهارا، قبل أن يستطيع رجال الشرطة فيما بعد إلقاء القبض على المهاجم وتخليص بول منه.

Police body camera footage shows the moment Paul Pelosi, Rep. Nancy Pelosi's husband, was struck with a hammer moments after police arrived at his San Francisco home, which left him hospitalized with a fractured skull.



Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/iHzvW9B3Y2 — Newsweek (@Newsweek) January 27, 2023

ونشرت نيويورك تايمز، مقطع فيديو آخر وثقته كاميرات المراقبة، يظهر ديفيد، لحظة اقتحامه المنزل.

Surveillance video showing a man breaking into Nancy Pelosi's home dispels a baseless conspiracy theory that circulated after the attack on her husband: that the suspect had not broken in and was invited in and then got into a fight with Paul Pelosi. https://t.co/VTSIgo0ySUpic.twitter.com/0CyCSBcyVs — The New York Times (@nytimes) January 27, 2023

ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

واتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.

ووجهت له تهمة "محاولة اختطاف مسؤول أمريكي"، بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وتتعلق هذه التهمة بنانسي بيلوسي، التي أبلغ ديبابي الشرطة أنه كان يعتزم "احتجازها كرهينة"، وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفدرالي الخطية التي تم الكشف عنها يوم الاثنين.

ويعاقب على تهمة محاولة الاختطاف بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

المصدر: RT