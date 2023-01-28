 
مباشر

فيديو الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي.. السلطات تسمح بنشره

أخبار العالم

فيديو الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي.. السلطات تسمح بنشره
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un5t

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة يوثق الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، قبل عدة أشهر.

وتداولت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عبر حسابها في موقع التواصل، بعد سماح السلطات بنشر الفيديو، ويوثق المقطع لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بيلوسي (80 عاما) في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديبابي (42 عاما) الذي كان يقيد يد بول ويمسك به وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.

وبينما حاول رجال الشرطة التدخل أقدم ديبابي على ضرب بول الذي بدا مستسلما ومنهارا، قبل أن يستطيع رجال الشرطة فيما بعد إلقاء القبض على المهاجم وتخليص بول منه.

ونشرت نيويورك تايمز، مقطع فيديو آخر وثقته كاميرات المراقبة، يظهر ديفيد، لحظة اقتحامه المنزل.

ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

واتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.

ووجهت له تهمة "محاولة اختطاف مسؤول أمريكي"، بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وتتعلق هذه التهمة بنانسي بيلوسي، التي أبلغ ديبابي الشرطة أنه كان يعتزم "احتجازها كرهينة"، وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفدرالي الخطية التي تم الكشف عنها يوم الاثنين.

ويعاقب على تهمة محاولة الاختطاف بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا